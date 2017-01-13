「紅薯夫婦」6年後再續前緣 互動甜炸粉絲
在韓國實境秀《我們結婚了》創下高人氣的「紅薯夫婦」少女時代徐玄及CNBLUE鄭容和，相隔近6年後再度合體，與黃致列受邀為今(13日) 第31屆金唱片頒獎典禮主持，兩人一現身紅毯就引爆關注，不時眼神對看偷笑的互動更是讓粉絲甜炸！
徐玄、鄭容和久違多年再次合體，讓粉絲嗨翻天，現場更被問及繼《我們結婚了》之後再度合作，有什麼感想？徐玄害羞表示：「大概有6年了吧，過這麼久能一起合作真的很開心，彩排時也因為鄭容和很活潑的緣故，十分有趣。」
(中時電子報)
關鍵字：紅薯夫婦、
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