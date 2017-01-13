昔日「雙巨投」合體 阿福、嘟嘟撐起獅隊一片天？

陽建福沒料到今年會與昔日死對頭潘威倫同於獅隊效力。(資料照 范揚光攝)

2015年季末被前義大犀牛釋出的「阿福」陽建福，離開中職1年後，今年將穿統一獅戰袍重返中職投手丘，他加盟獅獅的待遇是月薪12萬元，外加球團保密的激勵獎金，巧的是，「12萬」剛好是他加入中華職棒第1年的待遇，意味他第2度以「新人」姿態，重新展開職棒生涯。

2003年，中華職棒最引人注目的是加入2位後勢看好的A咖投手，1個是「嘟嘟」潘威倫，另1個就是「阿福」陽建福。

那時阿福的簽約370萬元，月薪12萬元，比嘟嘟的簽約金300萬元與月薪10萬元還高，在當時的中職來講，2人不論簽約金或月薪都算是數一數二，後來也各在獅、牛兩隊投出當家投手的實力。

潘威倫今年與陽建福合體為獅隊拚佳績。(資料照 謝明祚攝)

阿福2004年拿下15勝，至今仍是職棒生涯單季新高，那年他的勝投、三振與自責分率，都排名當季第2；嘟都自菜鳥球季至2010年，也連續8個球季拿下2位數以上勝投，2人的王牌對決，曾是中職的票房保證。

無奈2人被傷所苦，漸失鋒芒，不過，去年只拿下5勝2敗的嘟嘟，拜複數年合約所賜，今年月薪仍可領到51萬元。阿福呢！靠著去年在日本獨立聯盟表現，讓獅隊願意再給他一次東山再起的機會，惟月薪與2003年剛加入中職的待遇一樣，12萬元。

阿福今年重返中職的待遇雖不到2015年生涯最多月薪30萬元的一半，但對他而言，待遇多少是其次，重要的是，態繼續在摯愛的職棒投手丘上繼投球，延續棒球生命，至於未來能拚出什麼身價，就靠自己的本事了。

阿福與嘟嘟近年都因傷影響球威，這兩位中職昔日巨投今年合體後，能否合力擦出火花、重振當年雄風，球迷拭目以待。

(中時電子報)