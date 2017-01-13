眼淚釋放壓力 南山李家慷再進化

南山高中李家慷。（高中體總提供）

南山高中李家慷成名甚早，就讀苗栗縣大同國小時，就曾拿下少年籃賽冠軍，隨後就讀明仁國中與南山高中都曾奪冠，實力備受肯定，但他無形中也背負不少期待，努力尋求突破的他，遭遇難以承擔的壓力，他選擇用眼淚來釋放，每次與教練的深談，都讓他成長。

雖說「男兒有淚不輕彈」，但李家慷卻認為，透過與教練深談，甚至聊到流淚，每每都能讓他心情回復許多，擁有更多動力去面對接下來的比賽，最近一次，就是南山昨天再度敗給能仁，讓他特別難過的，就是他提早5犯退場，只能坐在場邊無法幫助隊友。

正因為成名甚早，李家慷的球風早熟，更讓他對自我的期許更高，打少年籃賽時，期許自己能不輸JHBL的球員，就讀明仁國中時，又努力追逐HBL水準，如今即使已完成HBL冠軍的目標，他追逐的腳步從未停止，他說：「希望自己能追上大學，甚至是職業球員的水準。」

南山本屆HBL兩度敗給能仁家商，教練許時清認為，球員專注力不夠，並非球員不夠努力，或輕視比賽，而是太重視勝利，太希望去滿足大家對南山的期待，在場上打來集中力不足，這也是南山若順利闖過12強後，要積極調整的問題。

「對冠軍的渴望沒有消失，反而會更謹慎去面對，從未鬆懈。」李家慷認為，輸球讓全隊看清缺點，才有改進的機會，接下來希望隊友溝通能再多一些，努力爭取4強門票，再追逐2連霸。

(中時電子報)