抓傷男童 幼稚園女師丟工作還遭判刑

我要評比

徐姓女助理保育員因不耐游姓男童哭鬧不止，以過當力道抓住男童雙手及身體後，強力搖晃及拉扯男童，想要藉此喝令游姓男童安靜，卻導致男童左手腕、雙手手臂、肩背及腰部等多處瘀紅等傷害。

徐姓女助理驚天一抓害得男童掛彩，家長氣得提出民刑事告訴，徐姓女助理保育員不僅丟了工作，也遭法院依業務過失傷害罪判處拘役35日，得以3萬5000元易科罰金；另在民事部分也遭判賠5萬元。

(中時)