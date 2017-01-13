安以軒秀水晶首飾 問浪漫戀情喊救命

水晶品牌SWAROVSKI發表春夏新品系列，邀請藝人安以軒擔任活動嘉賓。安以軒表示，首飾就像是女人第二層衣服，但戀情被逼問急了還喊救命，就是希望不要再追問戀情細節了。

奧地利水晶品牌SWAROVSKI今天在台北華山文創園區紅磚六合院發表春夏新品「Urban Romance」系列，發表會上還原巴黎鐵塔與洛杉磯好萊塢的經典風貌，透過繽紛色彩與線條交織的印花圖樣貫穿全場。

SWAROVSKI特別邀請氣質女神安以軒擔任活動嘉賓，身穿典雅精緻的水晶霓裳，佩戴巴黎訂製「Goddess」系列，詮釋SWAROVSKI春夏浪漫率性的姿態。

由於安以軒傳出與大陸富商熱戀，但她一聽聞關鍵字便左躲右閃，甚至還拿過年吉祥話或好朋友當擋箭牌，「我的每一個好朋友都不錯啊，你看安氏企業大家都很好啊！」被逼問急了還喊救命，就是希望大家不要再追問戀情細節。

安以軒並分享每到過年就會穿新衣、用新飾品，出社會已久的她除了拿紅包給長輩，也會發給晚輩，

安以軒說，自己很高興可以擔任活動嘉賓，以前出席巴黎時裝周，曾去過巴黎的SWAROVSKI旗艦店，希望將法國的浪漫氛圍帶回台灣。

安以軒透露，「首飾就像是女人的第二層衣服，透過搭配才能展現自己真正的個性。」

SWAROVSKI表示，「Goddess」系列，設計靈感來自巴黎光影變化的幾何設計，交錯成大片而有層次變化的精緻首飾，同時搭配以獨家專利技術Crystal Rock打造全新三圈螺旋式設計的Crystaldust手鐲。

SWAROVSKI指出，品牌創作總監歌蓮（Nathalie Colin）以巴黎和洛杉磯的都市魅力為靈感，打造這季「Urban Romance」系列。

現場也展演從巴黎空運來台的耀眼新品系列與華麗服裝配飾，SWAROVSKI說，作品以璀燦水晶詮釋現代都市氣息，綻放著詩意般的春天氛圍，俐落簡單卻不失浪漫巧思。1060113

(中央社)