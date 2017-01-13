台南強震表謝意 賴清德15日訪日
(中央社記者張榮祥台南13日電）台南市長賴清德完成國內0206台南強震感恩行腳後，預定15日出發前往日本，且將在東京日本記者俱樂部發表感恩演講。
台南市政府今晚表示，賴清德這次日本行為期3天，除在日本記者俱樂部發表演講，感謝日本各界在0206地震期間的協助與關懷外，還會透過駐日代表謝長廷的安排，拜會東京都知事小池百合子及東京都議會，且邀請友好城市及賑災捐款單位代表一起會面，表達感謝。
市府說，台南0206強震，日本首相安倍晉三第一時間派遣預備調查隊5人小組到震災現場，更捐助120萬美元的善款及物資，另來自日本各地慰問信逾200封，捐款總金額約新台幣2億2000萬元。
賴清德預定16日下午2時在日本記者俱樂部發表演講，17日上午9時50分拜會東京都議會，上午10時30分至東京都廳拜會小池百合子，當天晚上返台。1060113
(中央社)
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