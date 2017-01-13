郭明良論文案 台大報告：明顯違反學術倫理

我要評比

台大教授郭明良2016年12月20日針對論文造假和買賣論文進行澄清。（圖／本報資料照片）

針對台大生化所教授郭明良及其研究團隊的論文疑似違反學術倫理案，經由台大生命科學院與醫學院別成立調查小組的調查，今（13）日公布初步的調查結果，認定郭明良、林明燦教授與查詩婷博士皆有明顯違反學術倫理，至於台大校長楊泮池部分，尚待進一步調查。

根據中央社報導，台灣大學教授郭明良刊登於國際期刊的多篇癌症研究成果，遭匿名網站質疑違反研究倫理，其中包含台大校長楊泮池列名共同作者的論文。台大今天召開教師評審委員會，會間由台大副校長郭大維、主任秘書林達德召開記者會說明階段性結果。

台大調查小組初步調查結果：

一、初步認定郭明良教授違反學術倫理。郭明良教授多年來有多篇論文有不同程度錯誤，郭明良對於研究指導與監督有明顯過失，論文疏失難辭其咎，更遑論郭明良身為二篇撤稿論文之通訊作者，因此明顯違反學術倫理。

二、撤稿之NCB2016論文出現大量錯誤圖片，已經超過無心之誤用，查詩婷博士身為該論文第一作者難辭其咎，明顯違反學術倫理。

三、JBC2008論文部分，林明燦教授對於論文的貢獻度應不足以擔任第一作者，明顯違反學術倫理。

四、郭明良教授與其他共同作者之其他可能違反學術倫理之作為尚待進一步調查。

關於調查結果第四項，攸關台大校長楊泮池與郭明良有多次學術合作、其中掛名四篇論文，郭大維進一步解釋：「未來還有8篇論文有待調查，需要釐清所有人的責任，包括楊校長在內，不過這些論文牽涉很多人，必須交叉詰問，在尚未釐清之前不會公布內容，未來如有結果一定不會隱瞞。」

(中時電子報)