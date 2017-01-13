中國大陸崛起 好萊塢華人形象轉變大

隨著中國大陸經濟地位和國力崛起，近20年來華人在好萊塢電影中逐漸擔綱主角，擺脫了百年以來苦力、妖媚女子、功夫打仔、侍者、家傭等形象。

回顧華人女演員黃柳霜1932年以「龍女」（Daughter of the Dragon）一片，為中國人打進好萊塢踏出了第一步。然而黃柳霜在好萊塢影片中大多扮演「誘惑妖女」的角色。

最讓人遺憾的是，1935年美國作家賽珍珠小說「大地」的同名電影開拍，電影公司拒絕黃柳霜擔當女主角，反而將這個黃皮膚的角色給了一名德國女演員，說明了當時好萊塢歧視華人演員的情形。

黃柳霜之後，由中英混血的關家倩演出好萊塢電影「蘇絲黃的世界」，不脫東方女子獻身西方「白馬王子」的愛情故事。

談到好萊塢華人形象，不得不提到1910年代，「黃禍」成為部分美國媒體常見用語，使白種人對黃種人的歧視與排斥賦予合法性。這個時期大量的好萊塢電影依據唐人街的高犯罪率，創造出許多華人反派角色。

其中，傅滿洲便是這當中的頭號惡魔。傅滿洲來源於英國作家的系列小說，他是個利用各種稀奇古怪法門殺人如麻的惡棍，企圖征服全世界。

好萊塢第一次將傅滿洲搬上銀幕是1929年派拉蒙的早期有聲片「神祕的傅滿洲博士」（The Mystery of Dr. Fu Manchu），其後有「傅滿洲博士歸來」（The Return of Dr. Fu Manchu）和「龍女」。

幾乎與氾濫的傅滿洲電影同期，好萊塢電影中還有另外一個經典的華人形象，那就是神探陳查理。這名夏威夷偵探，擁有溫和、機智，深不可測的解謎智慧。

陳查理和傅滿洲是美國流行文化刻畫華人最著名的角色。但在1973年李小龍主演的「龍爭虎鬥」揚名好萊塢後慢慢淡出銀幕。

「龍爭虎鬥」是美國電影史上第一部成功的好萊塢式的中國功夫片。「功夫」（kungfu）一字也因此寫入英語詞典。

李小龍之後，成龍的「尖峰時刻」、「燕尾服」、李連杰的「龍吻」等都是好萊塢備受關注的大片。

值得一提的是，女星楊紫瓊是第一位演出007系列電影「明日帝國」的華人龐德女郎。她與皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）演出對手戲，讓華人女星在好萊塢影片走出「妖媚女人」的形象，以正面陽光形象面對觀眾。

2000年，李安執導的「臥虎藏龍」讓美國人對中國功夫更加癡迷，兩大主角周潤發和章子怡引起了美國民眾的高度關注。華裔女歌星李玟唱紅了主題曲，大陸女星章子怡則迅速成為好萊塢追逐的對象。

好萊塢電影發展至今，早已成為跨國電影工業。好萊塢年度票房收入中，來自海外市場的比例逐年提高，已達逾北美本土票房的兩倍，其中中國大陸是重要市場。

在中國大陸，「阿凡達」、「變形金剛」票房直飆日本和英國市場，成為好萊塢最大的海外票倉，因此好萊塢自然重新考慮如何面對廣大的大陸觀眾。

當前好萊塢影片的邪惡敵人早已不是中國人，而由北韓取代。中國人在電影中的形象悄悄改變，脫離過去綁著辮子、妖媚女子、功夫打仔的刻板印象。

近來，好萊塢大片中也不乏重量級華人演員。2017年新春，由盧卡斯影業出品、迪士尼影業發行的大片「星際大戰外傳：俠盜一號」」（Rogue One: A Star Wars Story）並登上中國大陸380多家IMAX影院。

其中，甄子丹飾演盲僧（Chirrut）一角受人矚目，大陸男演員姜文也軋上一角。

誕生於1977年的「星際大戰」系列電影可謂好萊塢電影工業的著名標誌，也是全球最賺錢的系列影片之一。

隨著大陸企業持續收購好萊塢的製作公司、融資和銷售公司，陸企在海外影視界攻城略地。星際大戰系列電影的選角華人演員，說明中國大陸在好萊塢的影響力正與日俱增。1060113

(中央社)