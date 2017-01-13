電影涉3T敏感議題 大陸直接禁

華人在好萊塢電影中不乏「蠢、壞、怪」的形象，電影「古墓奇兵2」曾因此未通過大陸審查。更多好萊塢明星因「失言」或碰觸政治禁忌而遭到部分大陸民眾抵制。

比起西方電影中的華人形象是否負面，大陸方面最在意的可能仍是涉及「3個T」的議題：天安門、台灣、西藏，內容敏感的影片都不太可能在大陸上映。

中國大陸影片上映前須先送審，對外片更有每年總額限制，「不准上映」便是官方抵制一部電影最直接的手段。

2003年，女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）及港星任達華等主演的「古墓奇兵2」送審時並未通過，南方都市報引述審片員意見表示，這部片讓人感覺西方人惡意描繪中國人。

他的理由是：任達華角色為首的一幫中國人為非作歹、彷彿人渣，還有個中國人「居然嚇得尿褲子」，影片中錯亂的地理知識也顯示西方人對中國不了解。

而任達華則表示，不能說有華人反派就是詆毀中國人，自己也不敢醜化華人。

即使電影通過審查，有些知名的好萊塢明星也會因為個人的言行而受到大陸民眾的抵制。

公開支持西藏精神領袖達賴喇嘛的男星李察基爾（Richard Gere），曾在1997年與華人女星白靈主演「紅色角落」，這部片抨擊大陸的司法體制，還揭露高層人員的腐敗問題，電影在大陸直接遭禁演。

李察基爾2008年為義大利車廠飛雅特（FIAT）拍攝的廣告，影片內容在西藏取景。根據人民網，影片雖然並未宣揚「藏獨」，但李察基爾的背景仍讓許多大陸人抵制此廣告片。

與達賴喇嘛相關情節的電影或聲援他的藝人，幾乎都遭到抵制。布萊德彼特（Brad Pitt）主演的「火線大逃亡」（大陸譯「西藏七年」）內容涉及中共解放軍武力占領西藏，被認為是「醜化」大陸政府，影片在大陸遭禁。

布萊德彼特前妻安潔莉娜裘莉2014年在上海宣傳電影，回答「最喜歡的中國導演」時，說是李安，卻加了一句「不知道他算不算是中國人，他是台灣人」而被網友揚言抵制。

綜合媒體報導，2008年在四川大地震後，女星莎朗史東（Sharon Stone）被香港電視台記者問到對災情看法時，將話題導入中共對達賴喇嘛的態度，認為四川地震是「因果報應（karma）」，事後雖然她在網路上道歉並解釋用意，一些品牌仍取消莎朗史東在大中華地區的代言。1060113

(中央社)