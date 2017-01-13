陸92歲婦遭逆子關豬舍 網民：會有報應

我要評比

中國大陸1名92歲老婦據報被不孝子關豬圈多年的影片在網路上瘋傳，引發大陸網民憤慨，痛罵老了會有報應。

法新社和英國廣播公司（BBC）報導，老太太姓楊，被兒子和媳婦關在豬舍，吃不飽穿不暖，還經常挨打受罵。

老婦駭人生活環境的影片出現在大陸社群網站平台微博上。影片中可以看到，身體孱弱的老婦倚著鐵窗說：「我眼睛看不到」。

大陸的南國早報報導，楊老太太的兒子和媳婦聲稱，老太太自願住進房子旁一處沒門，架著籬笆和砌著石牆的「廚房」，否認老太太被他們關在豬舍。

在本月稍早楊老太太被關豬舍的影片在網路瘋傳後，微博上出現地方官員營救衣衫襤褸老太太的畫面。

這些影片和照片引發大陸網民憤慨，痛罵兒子「沒人性」、「畜生」的行徑，以後老了會有報應。1060113

(中央社)