陽建福加盟獅隊 葉總給祝福

富邦悍將總教練葉君璋，對於陽建福加盟獅隊也給予祝福。（中時資料照 陳怡誠攝）

陽建福今確定重返中職，加盟統一獅，原本也想網羅陽建福的富邦悍將搶人失敗，總教練葉君璋對前隊友表示祝福，並相信他能夠好好發展。

富邦其實是最先向陽建福表達邀請春訓的球隊，葉總說，相信陽建福是做出很多思考，去獅隊確實可能會有更多出賽機會，希望他未來能夠繳出好表現。

葉總近期也在中華隊觀察到陽建福的情況，他指出，陽建福雖然有一點年紀，但只要好好保養，絕對不是問題，他的調整狀況不錯，身體方面也都很OK。

(中時電子報)