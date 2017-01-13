入殮闔不上棺蓋 陸老翁「死後復活」

中國大陸四川省一位75歲的罹癌老人日前「病逝」在床上，喪禮籌備期間因為棺材怎麼也闔不上，香燈師父移開棺蓋一看，發現老人雙手高舉，圓瞪著眼睛，把師傅嚇得掉頭就跑。

星島日報報導，這名離奇「復活」的老人名叫黃光文，今年75歲，患有食道癌。之前已經在床上不吃不喝快半個月。

他的家人表示，日前清晨6時左右，「我們摸他手腳僵硬了，全身也冰涼，人中也收縮，都沒氣了，就判定他死亡了，為他穿上孝衣」。根據當地風俗，家人在老人嘴裡放進茶鹽米豆，「我們放茶鹽米豆都是將老人拗開嘴放進去的」。

得知老人去世了，周圍的鄰居也都來幫手。當天上午10時左右將老人放入棺木內，道士也前來趕做「道場」。

但就在下午5時，香燈師傅發現棺材裂開了一條縫，就準備抬棺蓋來閉縫，卻一直都不成功。香燈師傅覺得奇怪，移開棺蓋往裡一瞧，只見一雙手向上舉起，老人圓瞪著一雙眼睛，香燈師嚇得魂飛魄散，叫了一聲「媽呀」，便嚇得落荒而逃。

家人馬上抬開棺蓋，把老人抬出來坐在椅子上，還用茶水幫他把嘴清洗了幾遍。老人之後開口說話，「問我們打繞棺的怎麼沒打了呢？繼續打呀！還喊明天還是把他抬上山去埋了」。

更離奇的是，老人說知道自己死了，更稱自己是去筠連小西街幫一黃姓人家看病，先收了人民幣8元把脈錢，後又收了80元藥錢就回來了，這件事讓當地村民嘖嘖稱奇。1060113

(中央社)