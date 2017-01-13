澎消防節大會 旅外鄉親捐救護車最感人

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澎湖縣政府消防局今晚提前慶祝119消防節，澎湖縣長陳光復與議長劉陳昭玲等人肯定打火弟兄終年無怨無悔的辛勞，並分別表揚榮獲鳳凰與消防楷模廖偉嘉等人。

澎湖旅外經商有成的鄉親成萬億，今晚在消防節大會中，捐贈1部價值新台幣200萬元的全新進口救護車，善行最為感人，縣長陳光復代表接受，盛讚成萬億鄉親是澎湖之光，也致贈感謝狀表達感謝。

澎湖消防局119消防節慶祝活動，包括消防、義消、志工等500人與會，縣長陳光復、議長劉陳昭玲等地方各界首長民代與會，並表揚鳳凰、消防、義消、宣導、救護大隊楷模與緊急救護操作比賽等績優人員，計有廖偉嘉等40餘人。

澎湖消防局長葉天恭表示，澎湖旅外鄉親成萬億所捐贈的最新型的救護車，車上配備救護醫療器材完備，未來將配置在馬公消防分隊使用。1060113

(中央社)