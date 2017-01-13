金門警方服務貼心 民眾春節出遊安心
金門警方在春節期間規畫多項強化巡邏、守望勤務，讓民眾安心出遊，平安過新年的貼心服務，歡迎有需要的民眾多多利用。
縣警局指出，警方自1月19日22時起至2月2日24時止，將配合春節連續假期推出「協助民眾（含外僑）舉家外出住居安全維護」便民措施，民眾如需警察協助加強住宅及周邊巡邏，除可撥打110電話申請外，也可親至各分駐（派出）提出申請，轄區警所受理後即將申請人居住所納入巡邏路線。
縣警局並要求各分局依轄內治安熱點、交通熱區，劃設巡邏區（線）暨守望點，加強各交通要道、金融機構及人潮聚集處所的巡邏、守望勤務。
另在初一至初三春節活動期間，警方也會在各風景區設置機動派出所，即時解決治安、交通及民眾報案問題，讓忙於採購年貨、提領現鈔的民眾及各公司行號，均能平平安安過個好年。
(中時)
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