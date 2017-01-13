永和、福和國中周邊人行道改善 學生行走更安全！

新北市永和區永和國中、福和國中周邊人行道修繕工程，近期全部完工。（葉書宏攝）

新北市永和區永和國中、福和國中周邊人行道修繕工程，近期全部完工，原本破損凹陷、龜裂的紅磚鋪面，常讓喜歡跑跳的學生不小心就「仆街」，改善後，總面積971.4平方公尺的透水性人行道鋪面平整美觀，此外，路口處也增設無障礙坡面，並使用有「地下雨撲滿」之稱的水資源涵養工程設計，兼顧環境生態。

永和區長吳興邦說，福和國中及永和國中學生人數分居全國國中人數第二、三名，每日學校周邊人行道有將近8千餘學童經過，人行道的平整對於學童上下學的安全影響甚鉅。

為提供市民更安全、無礙的友善人行空間，經由民政局補助工程經費，改善人行道鋪面971.4平方公尺及更新側溝167.3公尺，另增設雨水箱涵127公尺，可儲水容量達125噸，一併改善了永利路及永利路75巷周邊道路容易積水的狀況，保障市民行的安全。

這次人行道改善工程採用透水性鋪面，以及多層次透水工法，環保又可涵養雨水，也可以減緩熱島效應降低地面溫度，另新設置的地下雨水箱涵，除可延緩洪峰時間，減緩周邊排水系統負荷，更可當作雨水撲滿，將收納的雨水供作平時路樹澆灌使用，達到節能減碳的效果。

鄰近住戶也是家長的蔡媽媽說，「以前福和國中與永利路75巷旁的人行道很窄，校門口一側路樹孔附近的人行道被樹根擠破很危險，現在不僅人行道修好了，而且比以前更寛，走在上面感覺安全多了 。

民政局地方自治科陳耀川科長說，永和區公所推動新北市政府建構海綿城市及友善人行空間政策，新做的人行道鋪面及車道出入口都選擇耐久及容易維護的材質，減輕後續養護經費，同時希望藉由人行道鋪面的改善，提升人行安全及居民對人行環境營造的認同感。

(中時)