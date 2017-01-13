春節將屆 桃警策進要讓民眾過好年

我要評比

農曆春節將屆，桃園市各警分局要讓市民安心過好年，近日針對治安、交通規畫、民力合作、寒冬送暖等方面，都有相關策進作為與破案表現。

楊梅、大園警方12日分別破獲六合彩簽賭站，前者在轄區泰國商店，查獲許姓負責人以及2名泰國女子，非法販售608張泰國彩劵；後者則在觀音區草新里查獲27歲張姓女組頭經營的地下簽賭站，查扣簽賭單134張、帳冊3本、開獎號碼單2張、傳真機2台、電腦主機1台、監視鏡頭2支等物。

而龍潭分局則由分局長林建宏率隊，會勘轄區龍光大池、石門水庫、小人國、六福村等春節人潮較多路段，將編排警、民力疏導交通，希望能夠讓轄區春節時，車流順暢。

平鎮警分局宋屋派出所13日則與區公所與廣興里社區發展協會合作，致贈春節慰問品及民生物資給轄區42戶弱勢家庭，捐出5000多斤白米與物資，平鎮警分局警政監代理分局長余輝茂表示，希望拋磚引玉，籲社會大眾多關注弱勢，盡量伸出援手。

楊梅警分局13日下午則跟轄區各單位召開春安協調會，希望在15天春安期間，以達轄區「治安平穩、交通順暢、服務熱心」，要讓民眾有感。

另外，中壢警分局警備隊警員邱垂政、賴博鉦12日傍晚，發現有對6旬老夫婦在分局旁有異狀，上前暸解才知鑰匙掉入水溝，2警考量2名長者彎腰趴地撈鑰匙不便，遂拗衣架幫2人勾鑰匙，費盡九牛二虎之力順利撿到鑰匙，讓這對老夫婦興奮對著員警大喊：「你是我的恩人」！

(中時)