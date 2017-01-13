大專教師農村創新課程 補助最高30萬元
農委會水保局為將更多元發展可能性引入農村，提供全國公私立大學校院課程創新補助，歡迎教師在2月15日前提出在農村實習、實作的創新課程申請，最高可獲新台幣30萬元補助。
水保局希望引入各大專院校教師，運用其專業課程，發揮跨領域專業解決農業及農村等相關問題，特地開放提案補助計畫。
水保局說，相關補助執行時間從106年3月1日起至12月20日止，方式為提供全國公私立大學校院課程創新補助，透過運用專題討論或社團輔導的方式，請教師提出的創新課程申請，再搭配可實踐課程的農村，進行實習、實作、專題設計，或是駐村等課程。
水保局補充，每案申請最高可獲30萬元補助，歡迎各大專院校教師於106年2月15日前報名申請，詳情可至水土保持局全球資訊網（http://www.swcb.gov.tw/）查詢。1060113
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。