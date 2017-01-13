大專教師農村創新課程 補助最高30萬元

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農委會水保局為將更多元發展可能性引入農村，提供全國公私立大學校院課程創新補助，歡迎教師在2月15日前提出在農村實習、實作的創新課程申請，最高可獲新台幣30萬元補助。

水保局希望引入各大專院校教師，運用其專業課程，發揮跨領域專業解決農業及農村等相關問題，特地開放提案補助計畫。

水保局說，相關補助執行時間從106年3月1日起至12月20日止，方式為提供全國公私立大學校院課程創新補助，透過運用專題討論或社團輔導的方式，請教師提出的創新課程申請，再搭配可實踐課程的農村，進行實習、實作、專題設計，或是駐村等課程。

水保局補充，每案申請最高可獲30萬元補助，歡迎各大專院校教師於106年2月15日前報名申請，詳情可至水土保持局全球資訊網（http://www.swcb.gov.tw/）查詢。1060113

(中央社)