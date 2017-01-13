冷氣團發威 周末低溫探13度 高山可能降雪
在大陸冷氣團的影響下，這個周末將維持濕冷的天氣，北部空曠地區可能出現13度的低溫，3000公尺以上的高山甚至可能降雪！
氣象局表示，受到華南雲雨區南移以及大陸冷氣團的影響，本周末各地──尤其是北部和東北部地區──天氣相當濕冷。水氣多，加上東北風強勁，處於迎風面的北部、東半部地區下雨時間長、區域廣；東南部地區則有局部短暫雨。
溫度方面，夜間與清晨時，北部空曠地區可能會出現13度左右的低溫，若水氣足夠，溫度夠低，3000公尺以上高山有可能降雪；中部以北以及東半部也會下探14、15度，南部和花東地區也會降到約17度。白天由於陽光加熱不明顯，北台灣高溫僅15到17度，中南部及花東約19至22度，日夜溫差不大，低溫時間持續長，須注意防寒保暖。
下周一（16日）白天後，冷氣團會開始減弱，水氣也逐漸減少，各地小幅回暖；下周二（17日）、三（18日）白天，台灣可回溫到19度，中南台灣則有21至26度，相對舒適，不過清晨仍偏冷，日夜溫差大，須留意溫度變化。
氣象局預報中心主任鄭明典在臉書預告，20日另一大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，北部及東半部地區有短暫雨，其他地區為多雲到晴。「冬季天氣型態就是一波接一波，中間有氣溫回升的空檔」。不過目前還沒有特別酷寒的天氣預報訊號。
(中時電子報)
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