高雄捷運去年度首度盈餘7400萬元
營運8年的高雄捷運公司，董事長郝建生13日在尾牙上宣布，去年度自結總體綜合損益為盈餘新台幣7400萬元，在不靠平準基金挹注下，首度拚出「真」盈餘，也讓預計今年才達成轉虧為盈的財務目標，提前在去年度達成。
高捷公司尾牙，選在大寮主機廠新開發案的享溫馨餐宴會館舉辦，郝建生跟全體員工分享喜訊表示，原定今年要轉虧為盈的目標，提前在去年完成，他感謝高雄巿政府等交通政策幫忙，並期勉同仁再接再厲。
2008年通車時高捷平均日運量是11萬人次，經過8年努力，去年達到17.2萬人次，轉虧為盈的關鍵，高捷認為是多卡通全匣門服務開通、南機廠大魯閣草衙道開幕、品牌行銷活動，以及高鐵、輕軌、公共腳踏車等服務案件。
對於今年度的營運目標，高捷公司表示將加速開發北機廠及大寮機廠，同時也會持續推出優質的行銷活動，擴大讓高捷成為民眾生活的一部分，在運量增加的同時，也會積極尋求委託營運業務或其他異業合作。
(中時)
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