放空川普 索羅斯慘賠近10億美元

據知情人士透露，挺希拉蕊的知名市場巨鱷索羅斯(George Soros)在川普當選後因放空美股，短短幾周便慘賠近10億美元，在美國總統大選一役上可說是面子裡子雙輸。

華爾街日報報導，根據消息人士表示，索羅斯去年11月接近投票時對市場行情看法就轉趨保守，川普當選後隨即全面做空，不料美股選後先蹲後跳，索羅斯的個人交易部位最慘時帳面虧損已逼近10億美元，為了避免損失進一步擴大，索羅斯去年底時已認賠殺出許多部位。

(工商)