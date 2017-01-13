高田安全氣囊瑕疵案 10億美元在美和解

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路透引述消息報導，日本安全氣囊製造商高田（Takata）最快可望在周五以10億美元與美國司法部達成安全氣囊瑕疵案和解。消息傳出後，高田股價在周五收盤大漲16.5％至1,061日圓。

據內情人士透露，高田支付的10億美元和解金包括2,500萬美元刑事罰款、1.25億美元受害者賠償金及8.5億美元車商賠償金。此外，和解書也要求高田委任獨立的監管人士。

(工商)