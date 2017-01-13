吳克群不爽何超蓮身邊雜音多 閨密反嗆：講真話也得罪人
吳克群和香港賭王千金何超蓮郎才女貌，交往4年多卻在2015年末閃電告吹，近日吳克群發片，有感而發說「最深愛的人最不了解你」，疑似對舊愛抱怨，最近他接受專訪，直言不爽她身邊人「雜音多」，女方閨密稍早反嗆：「講真話也得罪人」。
吳克群接受《壹週刊》專訪，談到和何超蓮4年公開戀情，仍表示很開心、不後悔，分手初期，他常被何超蓮友人放話，批他利用女方炒新聞、表面工夫做很好，甚至傳出他劈腿，對此吳克群說，當時確實有小翻臉，舊愛說什麼他都OK，「但旁邊的人這麼多話，是衝啥（作什麼）！」
對此指控，據香港《蘋果日報》報導，何超蓮多年閨密李蘊無奈說以後要封口，不再談好友感情，並酸：「原來講真話也會得罪人」，她自認愛替朋友出頭討不平，說：「可能是缺點，以後要改」。
(中時電子報)
關鍵字：吳克群
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