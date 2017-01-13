出軌男星買巨額保險 受益人還不是妻兒！

陳思誠因外遇風波，與妻子佟麗婭婚姻告急。(取自微博)

大陸男星陳思誠日前疑似偷吃被逮，背著妻子佟麗婭，被直擊深夜在上海與2女吃飯唱歌，之後更一同返回總統套房度過漫漫長夜，立刻被網友砲轟「渣男」。現在陳思誠又被爆料在出軌風波前，購買高達8位數人民幣的巨額保險，但受益人不是佟麗婭，也非兩人兒子朵朵。

據陸媒鳳凰娛樂報導，陳思誠在鬧出出軌事件的前幾日，偷偷向保險公司購買巨額儲蓄型保險，由於金額太大，還做了複雜體檢，受益人也非妻兒的名字，被推測應是不想讓佟麗婭知道自己有這筆錢。

陳思誠巨額保險受益人是誰，隨即引發大陸網友熱烈討論，就有網友懷疑受益人填的可能是小三名字，但隨即就被吐槽「保險可以指定受益人或者法定受益人，如果受益人指定的不是自己老婆孩子，那也一定是具有保險利益的直系親屬，他也不能指定沒有保險利益的小三呀」。

(中時電子報)