共軍：遼寧艦今午返抵青島母港
中共解放軍官網今天說，海軍航母遼寧艦編隊順利完成跨海區跨年度訓練和試驗任務後，1月13日下午返回青島航母軍港。此行，遼寧艦完成繞行台灣演練，我軍方嚴密監控。
中國海軍網發自青島報導稱，自2016年12月20日起航以來，由遼寧艦和數艘驅護艦，及多架殲-15艦載戰鬥機和多型艦載直升機組成的航母編隊，堅決貫徹習主席「能打仗、打勝仗」的指示要求，堅持航行一路、訓練一路、檢驗一路、研究一路，組織了長時間連續航行並交替轉換海區訓練。編隊航跡跨越渤海、黃海、東海和南海等海區，航經宮古海峽、巴士海峽、台灣海峽等海峽水道。
任務期間，編隊組織殲-15艦載戰鬥機在不同海區複雜水文氣象條件下進行了艦基起降、空戰戰術、夥伴加受油等科目訓練，組織各屬艦圍繞編隊偵察預警體系構建、對空對潛防禦作戰、編隊航行與補給等科目同步開展訓練，鍛煉提升了艦機融合與編隊協同能力，展示檢驗了航母編隊作戰能力形成階段成果，實際探索了航母編隊遠海作戰體系構建和組織指揮方法，創新實踐了航母部隊合成化、體系化、實戰化遠航訓練模式，取得了顯著訓練成效，積累了寶貴訓練經驗，有力促進了航母戰鬥力建設深入發展。
報導指出，這次演訓在南海海域，數架殲-15艦載戰鬥機從14°甲板一飛沖天，與海軍岸基航空兵開展了實兵對抗演練。此外，編隊還及時有效處置應對了各類海空情況。
編隊指揮員陳岳琪介紹，此次航母編隊訓練試驗任務，按照航母典型作戰編成組織了全要素、全流程整體訓練，緊貼實戰構建編隊遠海作戰指揮和保障體系，在為期20餘天的訓練試驗中，相關訓練科目和科研試驗均按計劃順利推進，達到了預期目的。
報導說，遼寧艦後續訓練工作和試驗任務將根據實際情況確定。
(中時電子報)
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