郭明良論文案 台大拚半年內完成最終調查

我要評比

台大今天表示，初步認定台大教授郭明良違反學術倫理；至於台大校長楊泮池等其他論文共同作者是否有責任，台大表示，希望半年內完成最終調查。

郭明良刊登於國際期刊的多篇癌症研究成果，遭匿名網站質疑違反研究倫理，其中包含楊泮池列名共同作者的論文。台大今天召開教師評審委員會，由台大副校長郭大維、主任秘書林達德召開記者會，說明階段性結果。

台灣大學教師評審委員會召集人郭大維表示，學校希望調查所有具疑慮的論文，因此搜尋匿名指控的相關論文，經查證後，目前累積調查16篇論文，其中2篇撤稿論文（2008年、2016年）已有初步結論，其餘14篇論文，有6篇已排除需進一步調查 ，尚有8篇還在調查中。

郭明良部分，郭大維指出，郭明良有多篇論文有不同程度的錯誤，對研究指導和監督有明顯過失，論文疏失難辭其咎，郭明良身為2篇撤稿論文通訊作者，明顯違反學術倫理。

台大調查也顯示，已撤稿的NCB2016論文出現大量錯誤圖片，超過無心之誤用，查詩婷作為第一作者難辭其咎，明顯違反學術倫理；JBC2008年論文是林明燦整理一位學生的碩士論文後投稿，調查後發現林明燦無法對內容作足夠說明，貢獻度不足以列為第一作者，明顯違反學術倫理。

郭大維表示，郭明良在其他論文是否違反學術倫理及應負的責任，以及其他共同作者的責任將持續調查，希望半年內完成最終調查；同時再次代表台大向社會大眾致歉，對發生違反學術倫理的事會深自反省，並研擬預防違反學術倫理的機制。1060113

(中央社)