郭明良確違學術倫理 楊泮池責任還在查

台大教授郭明良論文案，校方今天公布階段性調查結果，認定郭明良等3人「違反學術倫理」，至於其他共同作者、包括台大校長楊泮池的責任，還需進一步調查和釐清。

台大副校長郭大維也表示，涉及的16篇論文中，扣除2篇撤稿論文，還有8篇正在進行調查工作，其中也包括楊泮池列為共同作者的論文，「不會刻意迴避」，一旦有結果不會隱瞞，但在調查清楚前，不希望貿然公布。

台大今天召開校級教師評審委員會，郭大維會後召開記者會指出，目前累積調查16篇論文，其中2篇撤稿論文已有初步結論，其他14篇論文中，6篇已排除需進一步調查，還有8篇正繼續進行調查工作。

2篇撤稿論文中，認定包括博士後研究員查詩婷、台大教授郭明良、林明燦等3人違反學術倫理。其中郭明良是2篇論文的通訊作者，已確定指導與監督有明顯過失，但是否是有意教唆，還需進一步釐清。

郭大維說，郭明良提出厚厚一本與研究人員交談的資料，想要證明不是他教唆，但這些資料都需要交叉詰問，到底誰對誰錯，目前無法確定。

今天晚間記者會上，校方第一時間未說明楊泮池涉入的論文調查結果，經媒體不斷追問，郭大維解釋，校方秉持「勿枉勿縱」的理念進行調查，由於涉及論文量非常多，必須有優先順序，因此優先調查撤稿2篇論文的第一作者和通訊作者，至於其他論文和共同作者的責任，則需要再釐清。

楊泮池日前曾公開表示，如調查結果認定他涉及蓄意造假，願意請辭負責。今天會前在其他場合受訪，他只表態平常心看待、尊重調查結果，不願多做評論。1060113

(中央社)