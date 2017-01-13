遭指違反學術倫理 台大醫院副院長澄清

我要評比

台灣大學論文案，台大醫院副院長林明燦擔任第一作者的論文，遭點名違反學術倫理。林明燦澄清指出，他負責提供臨床樣本與基礎研究合作，會再找時間向校方說明貢獻度。

震撼學界的台灣大學教授郭明良論文案，校方今天公布的階段性調查報告指出，被撤稿的JBC2008年論文，是台大醫院副院長林明燦整理一名學生的碩士論文後投稿，調查後發現林明燦無法對內容作足夠說明，貢獻度不足以列為第一作者，明顯違反學術倫理。

林明燦傍晚接受媒體電訪時表示，他主要擔任臨床工作，提供樣本與臨床手術資料，在此研究中是臨床與基礎的合作，沒有牽涉到實驗室部分，會儘快找時間對校方說明貢獻度。

至於此案是否可能影響林明燦副院長職務，台大醫院表示，副院長名單是經台大醫院院長、台大校長、台大醫學院院長等人討論後敲定，最後再由校方正式發聘任書，任何職務調動都尊重校方決定。1060113

(中央社)