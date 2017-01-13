郭明良違學術倫理 科技部將複審再處分
台大教授郭明良涉論文造假案，台大今天公布調查報告認為其明顯違反學術倫理。科技部今晚表示，已發文台大於16日前送交報告，後續將進行調查、審議再決定處分結果。
震撼各界的郭明良論文案，台灣大學晚間公布階段性調查報告，初步認定郭明良「違反學術倫理」，多年來有多篇論文有不同程度錯誤，包括一篇被撤稿的論文出現大量錯誤圖片，「已經超過無心之誤用」。
為推動學術倫理規範的建立，科技部訂有「科技部學術倫理案件處理及審議要點」、「科技部對學術倫理的聲明」及「科技部對研究人員學術倫理規範」。
針對此案，科技部於去年11月也成立獨立調查小組展開學術倫理審查程序，其後還有初審和複審兩個程序，最後才會決定處分結果；若經查此案明確有違反「科技部學術倫理案件處理及審議要點」規定，將會進行相關處分。
科技部晚間受訪表示，今天已發文給台大並要求其於16日前送交調查報告，相關資料將和部內的獨立調查小組的報告進行交叉比對及整理，再送交複審程序，做最後處分結果決定，目前時程難訂。
台大生物化學所教授郭明良日前刊登於國際期刊「自然細胞生物學（Nature Cell Biology）」的癌症研究成果，遭質疑違反研究倫理，其內容主要研究成果是解開組蛋白甲基轉移(酉每)（G9a）調控大腸癌幹細胞分化能力之分子機制，對大腸癌治療提出新的方向。1060113
(中央社)
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