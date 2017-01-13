腳踹難民 女記者判有罪緩刑3年

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匈牙利一名女記者在拍攝塞爾維亞難民越過邊界進入匈牙利時，伸出腳阻絆一名小孩，引起公憤。（美聯社）

一名匈牙利女記者拉茲洛（Petra Laszlo）於2015年9月7日在拍攝難民逃難的畫面時，不但伸腳絆倒抱著孩子的難民，還用腳踢正在奔跑的小孩，她的惡行遭同業拍下，事件曝光後引起公憤。

根據bbc報導，這名女記者於今（2017）年1月12日以危害秩序罪（disorderly conduct）被判處三年緩刑，拉茲洛表示會提出上訴。

雇用該名女記者的匈牙利電視頻道N1TV表示無法接受拉茲洛的行為，已將她解雇。

(中時電子報)