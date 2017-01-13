去年大陸央企96家賺錢

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1月12日至13日，大陸國務院國資委在北京召開中央企業、地方國資委負責人會議。會議指出，2016年中央企業累計實現營業收入23.4兆元（人民幣，下同），同比增長2.6%；實現利潤總額1兆2326.7億元，同比增長0.5%，盈利央企達到96家。

(旺報)