13號星期五 張凱貞生日飲恨

張凱貞在澳網會外賽次輪落敗。(本報資料照片／陳怡誠攝)

在「13號星期五」度過26歲生日，「網球精靈」張凱貞今天歷經下雨延賽等波折，沒能如願拿到生日禮物。她和烏茲別克的莎莉波娃（Sabina Sharipova）力戰2小時又3分鐘，以7比5、1比6、5比7慘遭逆轉，本屆澳網於女單會外賽次輪止步。

張凱貞在墨爾本過生日，但這天可不好熬，原本她可望在中午過後出賽，未料澳網今天下起大雨，比賽打打停停，等到張凱貞與莎莉波娃的比賽登場，當地時間已經超過晚間9時。

張凱貞此役開局表現不錯，率先破發取得3比0領先，但隨後不穩連丟4局。所幸她在4比5落後時破發，連下3城反以7比5拿下首盤。

第2盤莎莉波娃的1發成功率提升，張凱貞兩個破發點都沒把握住，反遭對手3度破發，比賽被拖入決勝盤。第3盤兩人一路纏鬥，第9局張凱貞在該盤2度破發，取得5比4的「聽牌」優勢。可惜沒有把握住自己的致勝發球局，被莎莉波娃連續兩度破發，讓出勝利。

張凱貞會外賽出局，表示本屆澳網台灣女單只能寄望「一姐」謝淑薇。如果沒有參加雙打賽事，張凱貞的下一站就是農曆春節期間的台灣公開賽。

(中時電子報)