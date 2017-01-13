陝西遲發認養兒童公告 警方澄清
對於大陸媒體報導稱「渭南市富平縣醫生販嬰案，被解救21名兒童，3年後才發認領公告」，當地公安和民政部門進行初步調查，結果顯示，「3年不發公告」 的說法與事實不符。
21名被解救兒童不是涉案醫生張淑俠拐賣的兒童，當地民政部門為21名兒童尋親已先後3次發布公告，並對這些兒童進行了安置和照顧。
新華網1月13日報導，2013年，陝西省渭南市富平縣破獲一起特大拐賣兒童案，富平縣婦幼保健院產科醫生張淑俠利用職務便利，先後將7名嬰兒拐賣給他人，後被判處死刑，緩期兩年執行。「富平7•20特大拐賣兒童案」是公安部命名並督辦的案件，張淑俠販嬰案與21名被拐兒童案件是併案關係。
(旺報)
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