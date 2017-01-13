寶可萌聚聚最終回放送福利 黃小紜、黃妘芳露性感

孫歆艾(左起)、黃妘芳、黃小紜參加實境秀《寶可萌聚聚》第一季，最終回放送福利。

的舞蹈開場，黃小紜寛鬆針織毛衣的領口，不時隨舞蹈動作搖擺，從她的右肩滑下。製作單位表示，因聽聞黃小紜跳舞跳得不錯，所以特別安排這一集讓她表現舞藝，沒想到網友把目光放在她的香肩上。

節目後段是孫歆艾、黃小紜、黃妘芳三人隨興從衣櫥挑衣服出來玩百變造型，原本黃妘芳翻找出一堆可愛衣服，孫歆艾和黃小紜鼓勵她「試試不一樣的」，拿了一件前開叉短裙洋裝給她，再加上紫色假髮和合身風衣，玩出黃妘芳出道以來「露腿露最大」的小性感造型。

《寶可萌聚聚》是由婚後復出的孫歆艾帶領演藝圈新人「寶」爺-黃妘芳、「可」兒-黃小紜，再加上她自己「萌」老師-孫歆艾演出的實境秀。製作單位表示，第二季待規劃完備之後才會開拍，不會倉促推出。

(中時)