寶可萌聚聚最終回放送福利 黃小紜、黃妘芳露性感
的舞蹈開場，黃小紜寛鬆針織毛衣的領口，不時隨舞蹈動作搖擺，從她的右肩滑下。製作單位表示，因聽聞黃小紜跳舞跳得不錯，所以特別安排這一集讓她表現舞藝，沒想到網友把目光放在她的香肩上。
節目後段是孫歆艾、黃小紜、黃妘芳三人隨興從衣櫥挑衣服出來玩百變造型，原本黃妘芳翻找出一堆可愛衣服，孫歆艾和黃小紜鼓勵她「試試不一樣的」，拿了一件前開叉短裙洋裝給她，再加上紫色假髮和合身風衣，玩出黃妘芳出道以來「露腿露最大」的小性感造型。
《寶可萌聚聚》是由婚後復出的孫歆艾帶領演藝圈新人「寶」爺-黃妘芳、「可」兒-黃小紜，再加上她自己「萌」老師-孫歆艾演出的實境秀。製作單位表示，第二季待規劃完備之後才會開拍，不會倉促推出。
(中時)
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