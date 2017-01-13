陳副總統邀日本企業參與新南向政策

副總統陳建仁今天談及台日交流說，在新的一年，希望雙方能加強經貿往來，尤其是歡迎日本企業參與台灣創新產業計畫及新南向政策，開創更多產業交流合作的機會，共創雙贏。

陳副總統晚間出席由「台灣日本人會」與「台北市日本工商會」所舉辦的新年慶祝酒會及開鏡儀式，期盼嶄新的一年與會者事業成功，闔府安康，台日交流更加活絡，攜手共創「新寶島」及區域的和平與繁榮。

總統府晚間發布新聞稿指出，副總統致詞時表示，過去數年來，「台灣日本人會」與「台北市日本工商會」每年1月均舉行新年酒會，熱情邀請中華民國政府首長及民間友好團體重要人士參加，以深化台日兩國人民的情誼，意義非凡。

他說，「台北市日本工商會」自2009年以來，持續向政府提出政策建言白皮書，促進台日經貿合作。去（2016）年度更以共創「新寶島」為目標，就政府推動的五大創新產業及新南向政策等，提出許多寶貴的意見，對此，他也特別表達感謝之意。

副總統指出，台灣與日本關係緊密，人民相互友好、情感深厚，已經超越政治與國界的隔閡。過去每當台日兩地發生災害時，雙方各界人士均踴躍伸出援手，共度難關，累積起特殊的台日友好關係。

他說，根據日本台灣交流協會及台灣駐日本代表處去年的民調結果顯示，兩國人民無論是最喜歡的國家、或是最想親近的國家，都是台灣和日本，希望兩國間此種親近感能永續發展。

談及台日交流，副總統表示，在新的一年，希望雙方能加強經貿往來，尤其是歡迎日本企業參與台灣創新產業計畫及新南向政策，開創更多產業交流合作的機會，共創雙贏。

此外，台灣參與區域經濟整合及「世界衛生組織」（WHO）、「國際民航組織」（ICAO）等國際組織的意志堅定，陳副總統期盼日本能繼續給予支持。

在觀光與文化交流方面，他說，兩國互訪人數去年超過600萬人次。在新的一年，期盼能更深化台日觀光、文化及次世代等各項交流，增進相互理解。目前，日本東京及九州國立博物館兩館多項典藏精品文物正在台灣國立故宮博物院南院展出，也歡迎日本朋友及與會者踴躍前往觀展，共同成為台日開啟文化交流新頁的見證人。

最後，副總統再度感謝「台灣日本人會」與「台北市日本工商會」的邀請；期盼嶄新的一年與會者事業成功，闔府安康，台日交流更加活絡，攜手共創「新寶島」及區域的和平與繁榮。

包括經濟部次長沈榮津、外交部次長李澄然、僑務委員會副委員長呂元榮、亞東關係協會會長邱義仁、日本交流協會代表沼田幹夫、「台灣日本人會」理事長山下浩昭及「台北市日本工商會」理事長佐藤靖之等人均出席這項活動。1060113

(中央社)