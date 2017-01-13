法國馬賽傳爆炸巨響 民眾驚慌

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法國警方警戒槍擊案資料照。（圖／美聯社）

法國馬賽台北時間13日晚連續傳出爆炸巨響，有民眾紛紛在推特轉載相關警訊，目前當局尚未發佈正式消息。

民眾表示，有人聲稱聽到有兩次爆炸聲，也有人指家中的牆與窗出現明顯震動。暫時不知道事發原因。

網民在Twitter聲稱，於馬賽里維耶爾有幾次爆炸聲。推特稱，至少發生2次強烈爆炸，目前還未清楚網民所指的爆炸發生的確切地點。

馬賽是法國第二大城市和第三大都會區。位於地中海沿岸，原屬於普羅旺斯省。它是法國最大的商業港口，也是地中海最大的商業港口。

(中時電子報)