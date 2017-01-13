前立委曹爾忠機場遭竊 航警1小時破案

張嫌臨時起意到高雄小港機場犯案，過程被監視器全錄下。（柯宗緯翻攝）

張嫌臨時起意到高雄小港機場犯案。（柯宗緯翻攝）

張嫌竊走包包內的存摺、零錢等財物。（柯宗緯翻攝）

前立委曹爾忠今天下午從高雄小港機場候機時，隨身包包遭竊，內有手錶、零錢、存摺、印章等財物，航警調閱監視器畫面後，鎖定一名身穿暗紅色外套男子涉有重嫌，1小時內神速在航廈內逮人，全案依竊盜罪送辦。

曹爾忠今天預計從小港機場出發前往金門，下午4時許在國內線外候機室座位休息時，將A4大小包包放置座位後，跑到靠窗地方進食，一時不查包包遭竊，立即向航警報案反應。

警方調閱航廈監視器畫面掌握嫌犯身份，下午5時30分左右，在航廈內逮補嫌犯。警方調查，這名43歲張姓竊嫌，平時是打零工為生，有毒品竊盜前科，今天下午臨時起意，搭捷運到小港機場犯案。

張嫌在國內線候機室環伺觀察，找尋犯案對下，見曹爾忠獨自一人還留包在座位，趁其不備偷走包包後，將包包藏於小港機場對面的高雄公園，之後他還大喇喇回到航廈內，不過由於他穿著暗紅色外套特徵過於明顯，老早被埋伏警力給鎖定，當場逮捕歸案。

(中時)