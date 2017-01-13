24小時簽賭分3班制 警破台中賭球網站

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內政部警政署刑事局13日說，偵破位於台中市西屯區之高級辦公大樓內的｢淘金網｣網站賭博客服中心，統計該網站從去年7月至今的賭金金額高達9億元新台幣。

警方表示，此網站雇用數十名員工，以24小時分3班制方式，全天候提供賭客線上諮詢服務，協助解決各項疑難雜症，並兼做業務行銷，透過簡訊、通訊軟體及網路雲端等管道攬客。

｢淘金網｣主要供賭客針對歐洲足球賽事下注簽賭，網站功能相當方便且人性化，註冊時需填寫銀行帳號及設定提款密碼，以利賭客以網路銀行或支付寶等方式進行線上簽注，每日賭注輸贏之金額，皆可即時於帳戶內執行匯出、入功能。

經報請台中地檢署檢察官白惠淑指揮偵辦，歷經多日跟監、蒐證，於今年1月11日見時機成熟，刑事局偵察第二大隊會同台中市政府警察局第三、六分局同仁，持搜索票前往查緝，現場逮捕犯嫌3名，並查扣筆記型電腦3台、手機6支及會員簽注資料一宗等證物。

(旺報)