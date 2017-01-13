前立委高雄機場遭竊 航警1小時內逮人
張姓男子今天下午在高雄國際機場國內線候機，竊取前立委曹爾忠身旁包包，內有手錶、零錢、儲金簿及印章等，航警依錄影監視器在1小時內逮捕張男，起出贓物全案偵破。
航警高雄分局說，有毒品、竊盜等前科的張男下午趁曹爾忠不備竊走其包包，內有手錶、零錢、儲金簿及印章等，警方隨即調閱監視器發現，張男得手後將贓物藏放外套腹部口袋，從機場搭捷運離去。
航警高雄分局表示，警方隨即在進捷運站垃圾桶尋獲張男途中丟棄的包包，並循線逮捕，從身上起出手錶、零錢，隨後帶張男赴高雄機場對面的高雄公園，起出曹爾忠失竊的儲金簿及印章等。1060113
(中央社)
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