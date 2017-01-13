川普納粹推文 德國外長無法理解
美國總統當選人川普日前在推特上推文，以「納粹德國」反駁媒體報導俄羅斯握有他的醜聞證據。對此德國外交部長史坦麥爾表示感到困惑，無法理解。
美國媒體報導因為川普（Donald Trump）的小辮子被俄羅斯掌握，才讓他對俄羅斯採取妥協立場。氣不過的川普隨後透過推特，也在記者會上公開指控情報單位洩漏資訊，讓媒體報導未經證實的指控，這種手法「就像是納粹德國曾經做過的某些事」。
由於納粹是德國社會的一大禁忌議題，這回被川普與媒體大戰意外掃到，史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）表示他跟其他人一樣，對川普會這樣類比感到困惑，不能理解。
「德國之聲」（DW）報導，對於川普的外交立場，以及他超愛推文的行為，史坦麥爾表示，難以想像川普上任後，透過推特傳遞外交政策的方式會持續很久。他開玩笑說，「我不會在140個字裡形塑一個外交政策」。
看完川普當選後的首場記者會，史坦麥爾指出，目前仍無法確定川普的外交立場，在這樣的情況下，現在要確定未來美國在中東、北非或是伊朗的外交政策仍為時過早。1060113
(中央社)
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