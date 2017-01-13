東山力克高苑 B組直接晉級門票剩一張

東山高中白曜誠（中）。（高中體總提供）

氣勢驚人的地主高苑工商，昨役以1分逆轉后綜高中，今再遇東山高中又陷入落後危機，但勝利女神不再眷顧，第3節遭對手打一波7比25攻勢陷入落後，儘管第4節努力追趕一度落後達兩位數的劣勢，卻功虧一簣，終以56比60苦吞本屆首敗，但拜松山高中以91比67擊敗南湖高中所賜，依舊提前晉級8強。

從資格賽出發的東山越戰越勇，今面對滿場高雄球迷，毫無懼色，第3節徹底封鎖高苑進攻，雖到最後關頭面對龐大追分壓力，仍穩住陣腳。關鍵的讀秒階段，高苑落後4分，陳郁仁爭搶籃板動作過大，遭判違反運動道德犯規，東山罰進1分後繼續掌握球權，卻遭嚴密防守，東山球員白曜誠一次將球砸向高苑洪楷傑，反被吹判技術犯規，洪楷傑罰進1球，但只剩1.6秒，高苑雖再掌握球權，卻無力逆轉吞敗。

儘管勝負已定，但白曜誠在最後階段的技術犯規，卻可能斷送東山燃起的直接晉級希望，若明天高苑不敵松山，南湖擊敗東泰，東山也擊敗后綜，3隊戰績都3勝2敗，根據目前籃球規則，若戰績相同，比較對戰正負分差，南湖輸高苑22分、贏東山13分，計負9分；東山贏高苑4分，輸南湖13分，計同樣負9分，高苑以正18分篤定晉級，南湖與東山正負分差相同，但南湖贏東山，由南湖搶下第3名直接晉級門票。

高苑落敗打亂B組戰況，除后綜高中篤定墊底外，南湖、東山、東泰都還有搶下最後1張直接晉級門票的機會，若南湖不敵東泰，東山也不敵后綜，則3隊都有憑藉正負分差爭門票機會，而明早首場東山與后綜之戰，將是關鍵。

(中時電子報)