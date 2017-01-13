成龍拍《功夫瑜伽》 國際團隊8國語言像辦奧運

成龍再度推出功夫武打電影。（龍祥育樂提供）

成龍將中式功夫和印度瑜伽融合在一起。（龍祥育樂提供）

功夫武打喜劇《功夫瑜伽》將於農曆春節賀歲登台，成龍與曾共創多部經典作品的導演唐季禮，花費億萬巨資打造，拍攝場地橫跨歐亞多國，足跡涵蓋杜拜、冰島和印度等地，集結世界各地演員，動作元素揉合聞名世界的中式功夫和印度瑜伽，開創全新特色的成龍武打電影。

成龍和唐季禮兩人曾共同創作出多部膾炙人口的經典動作喜劇，包括《簡單任務》、《紅番區》、《超級警察》等，再度合作，兩人默契方面已不在話下，唐季禮很清楚成龍的性格和喜好的橋段和動作，成龍也表示跟唐季禮合作可謂天衣無縫，有時候一方才剛開口，另一方已知道對方的想法，唐季禮剛擺好鏡頭，成龍就自然知道他的拍法。

成龍在《功夫瑜伽》中帶領新生代武打新秀李治廷和人氣鮮肉張藝興共同組成「功夫三寶」，展開海陸空奪寶行動。拍攝場景橫跨歐亞大陸，從炙熱的杜拜在到冰天雪地的冰島，加上吃重的武打戲分，可謂體能與精神上的極大考驗。

《功夫瑜伽》的拍攝不僅取景於中國、印度、杜拜和冰島等多個國家，演員也是來自香港、中國和印度等地，其幕後的國際化製作團隊和劇組成員更是五湖四海。在劇組中隨處可以聽見中文、英文、廣東話、韓文、印地語，甚至還有法語、義大利語、冰島語、阿拉伯語，每個人都有自己獨特的口音和說話方式，各路英雄齊聚一堂，彷彿一場國際奧運盛宴。

《功夫瑜伽》劇情描述傑克（成龍飾）是西安兵馬俑博物館的著名考古學教授，他一直癡迷於摩揭陀國（古代印度王國）消失的寶藏。直到一位來自印度的考古學美女博士愛斯米塔及其助教凱拉帶來了有關消失寶藏的重要地圖。傑克帶領助教小光（張藝興飾）和諾敏，為地圖進行修復，並共同前往西藏尋找寶藏。

傑克同時找來世交之子李瓊斯（李治廷飾）協助尋寶。他們通過高科技定位找到了當年摩揭陀國士兵神秘消失的冰洞，並找來勘探專家建國（曾志偉飾）幫忙，希望能找到寶藏的線索。當年摩揭陀國叛軍首領的後裔蘭德爾（索奴．蘇德飾）也一直想找到寶藏，暗中帶著傭兵趕來，在冰洞内突襲傑克等人。電影全台26日上映。

(中時)