報告：大麻可緩解疼痛 風險也不少

今天公布的一項大規模科學報告指出，大麻有助於安全緩解某些病患的疼痛，但關於他們的健康與安全風險仍存在許多不確定因子。

法新社報導，美國「國家科學、工程和醫療學院」（NASEM）委員會檢視超過1萬份科學摘要，做出近100項結論。

大麻是美國最普遍的的非法藥物，近來的全國調查顯示，過去30天使用這項藥物的12歲以上美國人，超過2200萬。

十分之九成年使用者指大麻是做為娛樂之用，只有十分之一表示僅為醫療用途。

NASEM主席麥考米克（Marie McCormick）說：「越來越多州將醫療及娛樂用大麻合法化，多年來大麻的使用狀況已快速轉變。大麻的接受度、取得、使用與它的衍生物日增，引發大眾健康的嚴重關切。」

這份報告發現，以大麻治療慢性疼痛的病人，「較可能大幅減輕疼痛症狀」；出現多發性硬化肌肉痙攣的成人，使用特定「口服大麻素」也能改善其症狀。

決定性的證據也發現，對於罹癌進行化療的人，這些口服大麻素可預防和治療噁心及嘔吐。

然而，使用大麻的風險包括引發心臟病的可能性，但必須做更多研究才能瞭解「使用大麻是否及如何與心臟病、中風和糖尿病有關。」

心理健康方面，該委員會發現「使用大麻可能增加罹患思覺失調症、其他精神病和社交焦慮症，以及較低程度的抑鬱風險」。

沉迷大麻者會增加自殺想法，躁鬱症可能會更加惡化。1060113

(中央社)