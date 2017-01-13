SBL》被鳥總叫新人 陳順詳：很抱歉沒法贏球

挑在黑色星期五宣告傷癒復出，陳順詳本季首戰表現並不理想。(中華籃協提供)

相隔快10個月時間，台銀一哥陳順詳選在13號「黑色」星期五宣告傷癒復出，先發打了17分鐘，6投1中，僅拿3分、2助攻與2籃板，賽後他被台銀總教練「鳥仔」許智超稱呼「新人」，陳順詳說：「我只是很抱歉沒法幫忙球隊贏球！」

去年3月底接受左膝軟骨修復手術，陳順詳一度以為自己籃球生涯可能結束了，幸好經過努力復健，兩度入選年度第一隊，且是第12季年度MVP的他，終於重新站在球場上面拚戰，卻無奈接受台銀13日以62比71輸給裕隆命運。

「很想幫助球隊贏球，可惜我的球場感覺還沒找回，但我相信自己應該可以，不！是一定可以越來越好，我們球隊也是，」陳順詳說，「這是我第1次跟超哥配合，真的很抱歉沒法贏球，至於新洋將李恩表現，我認為他盡力了。」

許智超在旁連忙替陳順詳解釋，為何原本訂在過完農曆年後歸隊的他，竟然提前3周時間回來，「我上周跟阿詳討論過，我們的鋒線問題急需他回來幫忙，他是我們的一哥，只要他在場上拿球，總會給隊友更多安心感。」

至於陳順詳傷勢恢復狀況，他強調自己應該算是好了，既然重新回到球場，就不會再去想傷勢問題，「今天既然輸球了，我不會怪罪裁判，把問題歸咎自己，不找任何藉口，回去就多看比賽影帶，努力修正與檢討。」

相隔3年再替台銀效力的李恩，上場33分鐘，拿13分、17籃板，投13中4的手感卻不理想，裕隆執行教練魏永泰直言，比起擁有李恩的台銀，他認為擁有奈維爾的台銀比較難打，因為奈維爾的外線與策應能力很難提防。

「李恩主打內線為主，所以我不怕，我相信鳥總換上李恩，主要是看上他的籃板與速度，其實李恩與奈維爾防守能力差不多，但我們還是比較擔心奈維爾的外線。」魏永泰說。

(中時電子報)