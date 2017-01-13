川普控兩黨政敵 胡亂拼湊假情資
美國準總統川普（Donald Trump）今天再透過推特連續發文，指控民主與共和兩黨的政敵拼湊一份將他與俄羅斯做聯結但未經證實的情報檔案，並說這份文件或許是情治機關所釋出。
川普表示，他的團隊將在90天內做出一份駭客入侵的完整報告。
川普推文指出：「完全是由民主與共和黨無恥政治特工捏造的事實─假新聞！俄羅斯說這些都不存在。」
他說：「這些事可能甚至是在『情報機關』知道沒有證據、且永遠不會有的情況下所洩露。」
美國國家情報總監克萊佩（James Clapper）11日表示，媒體洩露的資料並非來自美國情報單位，這些單位並未判斷情資是否可靠。1060113
(中央社)
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