金門馬》首創雙日賽 總人數2.2萬創新高

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2017金門馬拉松首創兩日賽14、15日開跑。(公關提供)

2017金門馬適逢金門馬拉松十週年首創兩日賽，總人數2.2萬創新高。(公關提供)

第10屆金門馬馬拉松，14日、15日金門大學鳴槍開跑。今年金門馬首創兩日賽程，5公里休閒組與11.2公里、半程馬與全馬分為兩日開跑，競賽組共計6000人、總人數2.2萬人雙雙寫新高。

適逢10周年以戰地、軍事風聞名的金門馬拉松，選在農曆年前登場，首度規劃5公里休閒組賽事，不收報名費吸引滿額1.6萬人報名參加，5公里、11.2公里賽事14日清晨8時率先登場，半程馬、全馬則將在15日清晨7時鳴槍起跑。

今年金門馬競賽組(全馬、半馬、11.2公里)人數共計6000人，較去年增加1000人，加上5公里休閒組賽事，兩天共計將有2.2萬名國內外跑者共襄盛舉，廈門、香港跑友都組團前來，旅館業者表示住房率提高近4成，為金門觀光帶來不少人氣與買氣。

(中時電子報)