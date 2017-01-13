網路表情包 「我可能＋假」
近日大陸又出現新的網路表情包（台稱表情圖案），以「我可能+假」變成諸多應用，這話在2016就被用過，不過今年又重炒熱，炒熱的，竟是位教師，她在簡報上打出了「我可能招了一批假高材生」，加上近日正巧校園期末考，於是學生終於找到自己成為學渣的藉口，就是「我可能復習了假書，拿到了假試卷，劃了假重點」
據網路指出，「我可能+假」這話的來源，坊間流傳兩種說法。一是來自電競圈，有電競選手CSGO隊員愛喝酒，只要表現不好就說「我可能是喝了假酒」；另一說法是來自於戰鬥民族俄羅斯人，指不法商家將含有酒精個人洗滌用品，製成假酒銷售，導致多人中毒甚至死亡，於是有了「我可能喝了假酒」的梗在網上流傳。
後來，應用和變化越來越多，有網友爆料說，2016年旅遊時，竟然在西安看到了假兵馬俑，於是又有了「我可能看了假兵馬俑」傳開。後來 網友發現，只要套上這句話，生活中的一切謎題都找到了答案。
(旺報)
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