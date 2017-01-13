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梁朝偉超猛！把9億台幣往外推

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錢不是萬能！梁朝偉拒大陸天價9億真人秀
傳大陸真人秀開2億人民幣天價，力邀梁朝偉加盟。(取自微博)

大陸電視台資金雄厚，經常開出天價邀約，力邀林青霞、劉嘉玲等巨星上真人秀，不過錢並非萬能，港媒日前爆料曾有大陸製作單位開出2億人民幣(約9億台幣)的價格，要找影帝梁朝偉上真人秀，最後仍被經紀公司以行程忙碌為由婉拒。

梁朝偉被爆因為幾乎不曾上綜藝節目，加上在新片《擺渡人》中角色新鮮有趣，讓不少大陸製作單位對他感到興趣，希望能力邀他來上節目，甚至還有某真人秀開出2億人民幣天價，希望能利誘梁朝偉點頭加盟。

據傳，梁朝偉更為此與老婆劉嘉玲討論，最後因為工作忙碌，加上他也不想在鏡頭前挑戰高難度任務作罷。據《東網》報導，梁朝偉經紀公司對此回應，常常有綜藝節目邀約，但因為梁朝偉行程滿檔，所以沒時間演出，當然也沒談到價錢問題，不知2億人民幣的傳聞從何而來。

(中時電子報)

關鍵字：梁朝偉
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