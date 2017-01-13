Uber釋善意 低調會交長談合法化
《公路法》修正案上路重罰Uber後，交通部長賀陳旦日前透露Uber已寫信釋出善意，雙方上午低調會面，Uber公司鬆口願遵從台灣稅法及近期通過的跨境電商法案；對於Uber表達願意投入偏鄉公共運輸服務，交通部表示將因地制宜，研議納入私人運具共乘。
交通部10日舉行記者會時，賀陳旦暗酸Uber「強顏歡笑」，不能在重罰下撐太久，並透露對方已寫信釋出善意。交通部高層與Uber上午會面，由賀陳旦接見Uber亞太區總監Damian Kassabgi，就信件中的「已與計程車工會對談、共乘對職業駕駛有利」、「願意有條件將相關資料提供政府」等建議交換意見。據了解，雙方在多項問題上仍未達成共識。
交通部強調，「納管、納稅、納保險」立場不變，重罰沒有退讓空間，有官員透露，Uber在會議中有表達對於2500萬元罰款的擔心，認為這樣很快就撐不下去，希望能有緩衝期，但遭交通部以法規已上路拒絕。
Uber表示，今日分享遵守台灣稅法並且取得當地保險上的進展，也承諾遵守近期通過的跨境電商法案，交通部在會中肯定創新科技平台對台灣的幫助，希望Uber能推廣到偏鄉，進入大眾運輸無法到達之處，期待能與官方進行更多洽談。
交通部指出，如果Uber確有投入偏鄉服務意願，未來可以從因地制宜的角度，在公共運輸較為不足的地方，進一步研議納入私人運具共乘、分享，以較低的服務成本，來滿足偏鄉運輸需求。
(中時)
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