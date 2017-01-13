誤會鄭秀文搞「拉拉戀」 張孝全糗很大
由鄭秀文、張孝全主演的喜劇電影《合約男女》，飾演女總裁的鄭秀文，為了挑選最精良的借精生子對象，特別藉著招募女強人貼身助理的名號，應徵身強力壯的小鮮肉。戲裡個性直率的張孝全，應徵到最後才發現原來鄭秀文別有所求！而謹慎起見的鄭秀文拉著女屬下一起面試，一度讓張孝全誤會是「拉拉戀」，讓鄭秀文好氣又好笑！
在電影裡飾演保險公司女總裁的鄭秀文，全身散發著冷冽乾脆的幹練形象，為了撇開感情的羈絆，她選擇了用人工受孕的方式來迎接新生命，並透過招募的方式，將張孝全網羅為貼身助理好就近觀察，同樣擔任女總裁得力下屬的馮文娟，更與老闆鄭秀文一起面試張孝全，揭曉他通過觀察，成為捐精的最佳人選。
張孝全見到鄭秀文與馮文娟彼此心照不宣地交換眼神互動，頓時誤以為她們倆是一對拉拉愛侶，讓板著臉的鄭秀文臉上多了好幾條線。
演員馮文娟近期在《湄公河行動》裡飾演深入金三角的特警，不僅以短髮帥氣造型演出，與彭于晏、張涵予等人一起在叢林裡追緝毒梟，還被虧頭髮比彭于晏還短，像個男人婆，如今在《合約男女》裡搖身變成俏麗OL，終於得以展現她嬌媚的一面，更是她從影以來少見的喜劇演出。電影2月17日上映。
(中時)
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