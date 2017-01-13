領完年終 民眾最想穿紅衣添財運

以「苦」為代表的2016年已經結束，迎接新的一年，民眾都在期待發放年終，近4成預期今年年終約有1個月的比例最多，坊間也流傳不少開運妙招；根據台灣彩券今公布的調查結果顯示，有43.2%的民眾會穿戴幸運物或大紅衣物增強財運，另外，有41.3%選擇到刮出大獎的投注站買刮刮樂，其他有到財神廟擲筊借發財金、穿紅色衣褲加持或領新鈔買彩券。

台灣彩券公司委託波仕特市調公司、透過網路調查方式對年滿22歲以上民眾進行調查，了解對年終獎金預測、規劃及新年願景等想法；結果也同時發現，有67.7%的民眾希望新的一年偏財運旺到不行，財神眷顧我，另有62.3%希望買樂透中頭獎，也有44.2%期盼1年可以出國旅遊2次；對於幸運刮中大獎，8成民眾打算要放長假，搭豪華郵輪去旅行。

(中時)